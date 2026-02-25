Рейтинг@Mail.ru
ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico
11:35 25.02.2026
ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico
ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico - РИА Новости, 25.02.2026
ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico
В ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без РИА Новости, 25.02.2026
ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте, пишет газета Politico.
"Еврокомиссии необходимо преодолеть упорное сопротивление одной из стран-членов (Венгрии - ред.), чтобы продвинуть ключевую инициативу - крайне необходимый кредит Украине в размере 90 миллиардов евро... А поскольку у Киева деньги могут закончиться в марте, ведутся судорожные попытки найти обходной путь", - говорится в сообщении издания.
При этом, как пишет Politico, в ЕС опасаются, что в этот раз премьер Венгрии Виктор Обран может действовать не как обычно, когда он в конечном итоге соглашался на выдвигаемые условия. Один из дипломатов ЕС пожаловался на то, что Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно".
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
Заголовок открываемого материала