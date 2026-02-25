ЕС судорожно хочет обойти вето Венгрии на кредит Киеву, пишет Politico

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте, пишет газета Politico.