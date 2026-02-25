https://ria.ru/20260225/elektronika-2076646784.html
Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие электроники
Власти РФ направят на развитие электроники примерно четверть триллиона рублей в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
