Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие электроники - РИА Новости, 25.02.2026
14:25 25.02.2026
Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие электроники
Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие электроники
россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Технологии
Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие электроники

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ направят на развитие электроники примерно четверть триллиона рублей в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день около 500 миллиардов направили с 2021 по 2025 год на развитие радиоэлектроники и микроэлектроники. Выделим еще примерно четверть триллиона в ближайшие три года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
РоссияМихаил МишустинГосдума РФТехнологии
 
 
