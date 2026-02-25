https://ria.ru/20260225/eksport-2076604685.html
Мишустин рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт по итогам 2025 года вырос почти на 9,5% и приблизился по объему к 13 триллионам рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Несмотря на крайне агрессивные попытки заблокировать торговлю с Россией, несырьевой неэнергетический экспорт по итогам года вырос почти на 9,5%. Приблизившись к 13 триллионам рублей. Ну и доля дружественных государств, очень важно, в нем составила 86%", - сказал Мишустин.