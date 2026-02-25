Мишустин рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт по итогам 2025 года вырос почти на 9,5% и приблизился по объему к 13 триллионам рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.