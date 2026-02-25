https://ria.ru/20260225/ekonomika-2076617745.html
Правительство создаст условия для роста экономики, заявил Мишустин
Правительство будет комплексно работать над созданием условий роста российской экономики темпами не ниже мировых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Правительство создаст условия для роста экономики, заявил Мишустин
