Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" реорганизуют более 1 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В бывшей промзоне "ЗИЛ" на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории (КРТ) еще 1,2 гектара земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения опубликован на mos.ru.

Как отметил Ефимов, в бывшей промзоне уже реализуют два проекта КРТ, затрагивающих более 30 гектаров земли. Теперь там реорганизуют участок по адресу: Автозаводская улица, владение 21.

"В течение пяти лет здесь построят 47 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Район отличается хорошей транспортной доступностью и разнообразной инфраструктурой, которая будет востребована новоселами", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.