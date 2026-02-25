Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" реорганизуют более 1 гектара земли - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/efimov-2076485646.html
Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" реорганизуют более 1 гектара земли
Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" реорганизуют более 1 гектара земли - РИА Новости, 25.02.2026
Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" реорганизуют более 1 гектара земли
В бывшей промзоне "ЗИЛ" на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории (КРТ) еще 1,2 гектара земли, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:06:00+03:00
2026-02-25T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
https://ria.ru/20260224/efimov-2076442323.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" реорганизуют более 1 гектара земли

Ефимов: в бывшей промзоне "ЗИЛ" в Москве реорганизуют более 1 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В бывшей промзоне "ЗИЛ" на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории (КРТ) еще 1,2 гектара земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект решения опубликован на mos.ru.
Как отметил Ефимов, в бывшей промзоне уже реализуют два проекта КРТ, затрагивающих более 30 гектаров земли. Теперь там реорганизуют участок по адресу: Автозаводская улица, владение 21.
"В течение пяти лет здесь построят 47 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Район отличается хорошей транспортной доступностью и разнообразной инфраструктурой, которая будет востребована новоселами", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В настоящее время в столице насчитывается 400 проектов КРТ - в их рамках реорганизуют около 4,5 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Ефимов: в Москве началось строительство футбольной академии "Динамо"
24 февраля, 16:23
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала