Сроки восстановления поставок по "Дружбе" сдвинули на март, заявил Фицо
15:04 25.02.2026 (обновлено: 17:03 25.02.2026)
Сроки восстановления поставок по "Дружбе" сдвинули на март, заявил Фицо
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 25.02.2026
словакия, экономика, роберт фицо, в мире, украина, венгрия, виктор орбан
Словакия, Экономика, Роберт Фицо, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, - где-то 3 марта", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, ее транслировал словацкий новостной портал TASR.
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Глава ЕК заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы"
Вчера, 14:40
Украинская сторона информировала Словакию, что восстановление поставок нефти по "Дружбе" ожидается 26 февраля.
"У меня нет никакого повода думать, что 3 марта - это реалистично. Думаю, что (Владимир) Зеленский уже не хочет посылать никакой нефти", - сказал Фицо.
Он также выразил мнение, что своими действиями Зеленский хочет навредить венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, который выступает против членства Украины в Европейском союзе, перед выборами в Венгрии.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
24 февраля, 19:17
 
СловакияЭкономикаРоберт ФицоВ миреУкраинаВенгрияВиктор Орбан
 
 
