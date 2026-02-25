Сроки восстановления поставок по "Дружбе" сдвинули на март, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"У меня нет никакого повода думать, что 3 марта - это реалистично. Думаю, что (Владимир) Зеленский уже не хочет посылать никакой нефти", - сказал Фицо.