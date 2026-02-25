Сроки восстановления поставок по "Дружбе" сдвинули на март, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Украинская сторона информировала Словакию, что восстановление поставок нефти по "Дружбе" ожидается 26 февраля.
"У меня нет никакого повода думать, что 3 марта - это реалистично. Думаю, что (Владимир) Зеленский уже не хочет посылать никакой нефти", - сказал Фицо.
Он также выразил мнение, что своими действиями Зеленский хочет навредить венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, который выступает против членства Украины в Европейском союзе, перед выборами в Венгрии.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
