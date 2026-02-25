Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 25.02.2026 (обновлено: 14:47 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/druzhba-2076651381.html
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти - РИА Новости, 25.02.2026
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти
Венгрия и Словакия на встрече по нефти в Еврокомиссии в среду заявили, что уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне перерыва Украиной в поставках по... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:39:00+03:00
2026-02-25T14:47:00+03:00
венгрия
словакия
еврокомиссия
в мире
украина
анна-каиса итконен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
https://ria.ru/20260225/remont-2076651495.html
венгрия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, словакия, еврокомиссия, в мире, украина, анна-каиса итконен
Венгрия, Словакия, Еврокомиссия, В мире, Украина, Анна-Каиса Итконен
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти

Венгрия и Словакия использовали резервы из-за перерыва в поставках по "Дружбе"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия на встрече по нефти в Еврокомиссии в среду заявили, что уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне перерыва Украиной в поставках по трубопроводу "Дружба", сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями", - сказала она на брифинге в Брюсселе, комментируя ситуацию с прекращением Украиной поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
Ранее сообщалось, что таких запасов странам должно хватить на 90 дней.
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Глава ЕК заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы"
Вчера, 14:40
 
ВенгрияСловакияЕврокомиссияВ миреУкраинаАнна-Каиса Итконен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала