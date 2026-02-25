https://ria.ru/20260225/druzhba-2076651381.html
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти - РИА Новости, 25.02.2026
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти
Венгрия и Словакия на встрече по нефти в Еврокомиссии в среду заявили, что уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне перерыва Украиной в поставках по... РИА Новости, 25.02.2026
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти
Венгрия и Словакия использовали резервы из-за перерыва в поставках по "Дружбе"