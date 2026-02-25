СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет парламента ФРГ (бундестага) одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении заключение комитета.

Ранее в бундесвере сообщили, что оснастить новыми дронами-камикадзе первой планируется не позднее начала 2027 года немецкую танковую бригаду в Литве

"Политики из партий ХДС/ХСС и СДПГ, ответственные за бюджет, ограничивают запланированную (министром обороны ФРГ Борисом) Писториусом сделку по камикадзе-дронам на общую сумму 4,4 миллиарда евро", - говорится в материале.

Сообщается, что изначально запланированная общая сумма заказа сократится таким образом с 4,4 миллиарда до 2 миллиардов евро.

При этом на первом этапе две участвующие в закупках оборонные компании-поставщики дронов Stark Defence и Helsing смогут получить лишь по 270 миллионов евро. Впоследствии сумма заказа может возрасти, но максимум до одного миллиарда евро для каждой из этих компаний.

Немецкие парламентарии решили урезать заказ из-за недоверия к качеству запланированной к поставкам военной продукции, отмечает SZ. Как пояснили изданию в профильном комитете бундестага, дроны вышеназванных компаний пока так и не смогли "полностью доказать свою боеспособность".

"Нельзя покупать просто кота в мешке", - приводит в этой связи издание слова представителя бундестага.

Депутаты также ужесточили требования к исполнению заказа. В частности, минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться в бундестаге о его реализации, а одобрение новых закупок дронов потребует согласия парламентариев, пишет SZ.