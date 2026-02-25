https://ria.ru/20260225/drony-2076743672.html
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости.
Бюджетный комитет парламента ФРГ (бундестага) одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением, сообщает газета Süddeutsche Zeitung
со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении заключение комитета.
Ранее в бундесвере сообщили, что оснастить новыми дронами-камикадзе первой планируется не позднее начала 2027 года немецкую танковую бригаду в Литве
.
"Политики из партий ХДС/ХСС
и СДПГ, ответственные за бюджет, ограничивают запланированную (министром обороны ФРГ
Борисом) Писториусом сделку по камикадзе-дронам на общую сумму 4,4 миллиарда евро", - говорится в материале.
Сообщается, что изначально запланированная общая сумма заказа сократится таким образом с 4,4 миллиарда до 2 миллиардов евро.
При этом на первом этапе две участвующие в закупках оборонные компании-поставщики дронов Stark Defence и Helsing смогут получить лишь по 270 миллионов евро. Впоследствии сумма заказа может возрасти, но максимум до одного миллиарда евро для каждой из этих компаний.
Немецкие парламентарии решили урезать заказ из-за недоверия к качеству запланированной к поставкам военной продукции, отмечает SZ. Как пояснили изданию в профильном комитете бундестага, дроны вышеназванных компаний пока так и не смогли "полностью доказать свою боеспособность".
"Нельзя покупать просто кота в мешке", - приводит в этой связи издание слова представителя бундестага.
Депутаты также ужесточили требования к исполнению заказа. В частности, минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться в бундестаге о его реализации, а одобрение новых закупок дронов потребует согласия парламентариев, пишет SZ.
В последние годы Россия
отмечает беспрецедентную активность НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.