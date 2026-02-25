Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера - РИА Новости, 25.02.2026
20:31 25.02.2026
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера
Бюджетный комитет парламента ФРГ (бундестага) одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:31:00+03:00
2026-02-25T20:31:00+03:00
в мире
германия
россия
москва
хдс/хсс
нато
германия
россия
москва
в мире, германия, россия, москва, хдс/хсс, нато
В мире, Германия, Россия, Москва, ХДС/ХСС, НАТО
СМИ: в бундестаге вдвое урезали сумму на закупку дронов для Будесвера

SZ: комитет бундестага вдвое урезал сумму на закупку дронов для Будесвера

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет парламента ФРГ (бундестага) одобрил закупку дронов-камикадзе для немецкой армии, одновременно сократив общую сумму заказа более чем в два раза и ужесточив контроль за его исполнением, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении заключение комитета.
Ранее в бундесвере сообщили, что оснастить новыми дронами-камикадзе первой планируется не позднее начала 2027 года немецкую танковую бригаду в Литве.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Писториус подтвердил отказ Германии от поставок Украине ракет Taurus
24 февраля, 15:53
"Политики из партий ХДС/ХСС и СДПГ, ответственные за бюджет, ограничивают запланированную (министром обороны ФРГ Борисом) Писториусом сделку по камикадзе-дронам на общую сумму 4,4 миллиарда евро", - говорится в материале.
Сообщается, что изначально запланированная общая сумма заказа сократится таким образом с 4,4 миллиарда до 2 миллиардов евро.
При этом на первом этапе две участвующие в закупках оборонные компании-поставщики дронов Stark Defence и Helsing смогут получить лишь по 270 миллионов евро. Впоследствии сумма заказа может возрасти, но максимум до одного миллиарда евро для каждой из этих компаний.
Немецкие парламентарии решили урезать заказ из-за недоверия к качеству запланированной к поставкам военной продукции, отмечает SZ. Как пояснили изданию в профильном комитете бундестага, дроны вышеназванных компаний пока так и не смогли "полностью доказать свою боеспособность".
"Нельзя покупать просто кота в мешке", - приводит в этой связи издание слова представителя бундестага.
Депутаты также ужесточили требования к исполнению заказа. В частности, минобороны ФРГ будет обязано каждые полгода отчитываться в бундестаге о его реализации, а одобрение новых закупок дронов потребует согласия парламентариев, пишет SZ.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Экс-начальник генштаба Германии назвал положение Украины крайне критическим
23 февраля, 17:26
 
В миреГерманияРоссияМоскваХДС/ХССНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
