https://ria.ru/20260225/dorogt-2076603705.html
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:41:00+03:00
2026-02-25T12:41:00+03:00
2026-02-25T12:41:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
хасавюрт
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895043155_0:300:3105:2047_1920x0_80_0_0_0713592ce9799ada8ba7afd2496d19cb.jpg
https://ria.ru/20251215/dorogi-2062109857.html
россия
екатеринбург
хасавюрт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895043155_225:232:2645:2047_1920x0_80_0_0_f0d81019221e397895546fe26bafbca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, екатеринбург, хасавюрт, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Екатеринбург, Хасавюрт, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции дорог в России
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России.
Мишустин отметил, что одним из ключевых факторов развития регионов являются качественные автомобильные дороги. Так, за прошлый год было модернизировано и построено на 15% больше – свыше 28 тысяч километров.
"Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" до уже Екатеринбурга. Завершили первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска. Ввели в эксплуатацию южную часть транспортного кольца Сургута с мостом через реку Обь. Открыли трассы в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае, в Якутии. А также - дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области, соответственно, до Керчи", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он подчеркнул что в целом в новых регионах удалось восстановить свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог.