12:41 25.02.2026
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог
экономика, россия, екатеринбург, хасавюрт, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Екатеринбург, Хасавюрт, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог

Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции дорог в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-12 "Восток"
Автомобильная дорога М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомобильная дорога М-12 "Восток". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России.
Мишустин отметил, что одним из ключевых факторов развития регионов являются качественные автомобильные дороги. Так, за прошлый год было модернизировано и построено на 15% больше – свыше 28 тысяч километров.
"Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" до уже Екатеринбурга. Завершили первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска. Ввели в эксплуатацию южную часть транспортного кольца Сургута с мостом через реку Обь. Открыли трассы в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае, в Якутии. А также - дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области, соответственно, до Керчи", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он подчеркнул что в целом в новых регионах удалось восстановить свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог.
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
15 декабря 2025, 12:41
 
