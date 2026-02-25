Белый дом представил "бинго" перед обращением Трампа

Кроме того, в Белом доме через "бинго" предполагают, что в зале появится "кто-то, кто вышел замуж за брата" (так президент США называет конгрессвумен Ильхан Омар) или то высокопоставленные демократы Шумер и Джеффрис будут присутствовать на мероприятии в сомбреро.