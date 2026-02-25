Рейтинг@Mail.ru
Белый дом представил "бинго" перед обращением Трампа
05:19 25.02.2026
Белый дом представил "бинго" перед обращением Трампа
Белый дом в преддверии обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу представил "бинго", в которое вошли излюбленные фразы американского лидера и мемы.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, канада, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, марко рубио
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Марко Рубио
Белый дом США представил бинго перед обращением Трампа к конгрессу

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Белый дом в преддверии обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу представил "бинго", в которое вошли излюбленные фразы американского лидера и мемы.
Во вторник в 21.00 по времени Вашингтона (5.00 мск среды) Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).
Среди вошедшего в "бинго" - фразы "Америка вернулась", "Мы были мертвой страной", "Граница безопасна", "Мир через силу". Подобные выражения президент США произносит практически на каждом выступлении.
Предлагают также "поставить" и на то, что "растерянный Джо Байден по ошибке появится, чтобы произнести речь", а также что госсекретарь Марко Рубио получит еще одну работу (тот, к примеру, совмещает должности госсекретаря и советника по нацбезопасности).
Кроме того, в Белом доме через "бинго" предполагают, что в зале появится "кто-то, кто вышел замуж за брата" (так президент США называет конгрессвумен Ильхан Омар) или то высокопоставленные демократы Шумер и Джеффрис будут присутствовать на мероприятии в сомбреро.
Досталось и Канаде: "После поражения в хоккее на Олимпиаде Канада стала 51-м штатом США".
А вот Украина в "бинго" не упоминается - тем не менее нельзя исключать, что президент США решит затронуть этот конфликт.
В миреСШАКанадаВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденМарко Рубио
 
 
