ВСУ потеряли свыше 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:33:00+03:00
россия, в мире, израиль, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
