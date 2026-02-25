Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву в четверг, сообщил источник - РИА Новости, 25.02.2026
22:44 25.02.2026 (обновлено: 22:46 25.02.2026)
Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву в четверг, сообщил источник
Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву в четверг, сообщил источник - РИА Новости, 25.02.2026
Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву в четверг, сообщил источник
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, прибудет в Женеву на... РИА Новости, 25.02.2026
женева (город), кирилл дмитриев, россия, сша, стив уиткофф, джаред кушнер
Женева (город), Кирилл Дмитриев, Россия, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной в четверг, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Дмитриев прилетает завтра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Дмитриев будет встречаться "по своей линии" с американскими представителями, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве
Заголовок открываемого материала