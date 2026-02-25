Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
20:12 25.02.2026
Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
2026-02-25T20:12:00+03:00
2026-02-25T20:12:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
виктор орбан
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
в мире, украина, европа, россия, виктор орбан, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Россия, Виктор Орбан, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался и обострялся, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт продолжался и обострялся", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в той же соцсети премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Дмитриев также назвал его голосом разума и мира в Европе.
"Вчера брюссельские лидеры во главе с Урсулой фон фон дер Ляйен достигли соглашения с президентом Владимиром Зеленским о продолжении войны. Это плохая новость для Европы… Вот, что поддерживает Брюссель", - написал Орбан.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 16:21
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВиктор ОрбанКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
