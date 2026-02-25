Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал статью NYT про педофилию
05:56 25.02.2026
Дмитриев прокомментировал статью NYT про педофилию
Дмитриев прокомментировал статью NYT про педофилию

Дмитриев назвал нарративы статьи NYT про педофилию демоническими

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заголовок авторской статьи New York Times (NYT) от 2014 года, оправдывающий педофилию, назвал нарративы издания "демоническими" и призвал спасти детей.
Дмитриев опубликовал скриншот статьи в то время доцента юрфака Рутгерского университета Марго Каплан от 5 октября 2014 года. Заголовок статьи гласит "Педофилия: расстройство, а не преступление". На скриншоте заметно, что статья обозначена как op-ed contributor, то есть, в ней представлено личное мнение самого автора.
"Демонические нарративы NYT. Спасите детей", - написал глава РФПИ в соцсети X, прикрепив эмодзи с грозовой тучей.
Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог
Вчера, 02:08
