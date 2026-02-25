На Западе выступили с призывом по украинскому конфликту

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен обратился в соцсети X к Западу с призывом из-за украинского конфликта.
"Нежелание обсуждать гарантии безопасности как Украины, так и России позволяет поджигателям войны делать вид, что они стремятся к миру. Четыре года войны - это достаточно; вступайте в серьезные дискуссии, чтобы положить конец убийствам", — говорится в публикации.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию.
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время. Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
