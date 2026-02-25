Пропавшую в Смоленске девочку ищут около 320 человек

Волонтеры отмечают, что поиск не прекращается ни на минуту. Задействованы максимум доступных средств.

"Проверены подвалы, крыши, овраги, дачные кооперативы за аэродромом. Оклеены улицы Еременко, Королевка, Авиаторов, Ситники, Юрьева, Госпитальная. Распространено около 5 тысяч ориентировок. Люди приходят сами, берут ориентировки и идут клеить в своих районах. Такая поддержка действительно важна", - пишут поисковики.