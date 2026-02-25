Рейтинг@Mail.ru
Пропавшую в Смоленске девочку ищут около 320 человек - РИА Новости, 25.02.2026
21:49 25.02.2026
Пропавшую в Смоленске девочку ищут около 320 человек
Около 320 человек ищут пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку, сообщил поисковый отряд "Сальвар". РИА Новости, 25.02.2026
2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Около 320 человек ищут пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку, сообщил поисковый отряд "Сальвар".
"На месте — сотрудники СКР, УМВД, ОМОН, Росгвардии, военные, добровольцы отряда и сотни неравнодушных смолян. Всего зарегистрировано около 320 человек", - говорится в сообщении.
Волонтеры отмечают, что поиск не прекращается ни на минуту. Задействованы максимум доступных средств.
"Проверены подвалы, крыши, овраги, дачные кооперативы за аэродромом. Оклеены улицы Еременко, Королевка, Авиаторов, Ситники, Юрьева, Госпитальная. Распространено около 5 тысяч ориентировок. Люди приходят сами, берут ориентировки и идут клеить в своих районах. Такая поддержка действительно важна", - пишут поисковики.
Работу осложняют технические ограничения — отсутствие GPS и нестабильная связь, отмечают в "Сальваре", но подчеркивают, что это поиски не остановит.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск (совпадает с мск) во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
