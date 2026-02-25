https://ria.ru/20260225/devochka-2076566986.html
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом
Отец пропавшей в Смоленске девочки оказался непричастен к ее исчезновению, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T10:14:00+03:00
2026-02-25T10:14:00+03:00
2026-02-25T11:52:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
https://ria.ru/20260224/smolensk-2076513850.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом
РИА Новости: версия похищения девочки в Смоленске отцом оказалась несостоятельна
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Отец пропавшей в Смоленске девочки оказался непричастен к ее исчезновению, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
«
"Папа девочки проживает отдельно от семьи, в Смоленске. Версию, что он мог ее похитить, проверяли, но она отпала — он непричастен. Когда он узнал о случившемся, он сразу приехал домой, к дочери", — рассказал собеседник агентства.
Девятилетняя девочка пропала 24 февраля после того, как около восьми утра вышла на прогулку с тойтерьером. Телефон она оставила дома. Примерно через час мама девочки заволновалась и отправилась ее искать, а когда открыла дверь квартиры, увидела на пороге собаку — та вернулась одна.
В городе развернули масштабные поиски. В них участвуют сотрудники СК
, полицейские, спасатели, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Они осмотрели овраги, заброшенные здания, подвалы, чердаки, теплотрассы. На записях камер наблюдения и видеорегистраторов машин девочку обнаружить пока не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, семья считается благополучной, раньше девочка из дома не убегала.