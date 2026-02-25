Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 25.02.2026 (обновлено: 11:52 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/devochka-2076566986.html
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом
Отец пропавшей в Смоленске девочки оказался непричастен к ее исчезновению, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T10:14:00+03:00
2026-02-25T11:52:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
https://ria.ru/20260224/smolensk-2076513850.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
В Смоленске проверили версию о похищении пропавшей девочки ее отцом

РИА Новости: версия похищения девочки в Смоленске отцом оказалась несостоятельна

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Смоленск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Отец пропавшей в Смоленске девочки оказался непричастен к ее исчезновению, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
«

"Папа девочки проживает отдельно от семьи, в Смоленске. Версию, что он мог ее похитить, проверяли, но она отпала — он непричастен. Когда он узнал о случившемся, он сразу приехал домой, к дочери", — рассказал собеседник агентства.

Девятилетняя девочка пропала 24 февраля после того, как около восьми утра вышла на прогулку с тойтерьером. Телефон она оставила дома. Примерно через час мама девочки заволновалась и отправилась ее искать, а когда открыла дверь квартиры, увидела на пороге собаку — та вернулась одна.
В городе развернули масштабные поиски. В них участвуют сотрудники СК, полицейские, спасатели, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Они осмотрели овраги, заброшенные здания, подвалы, чердаки, теплотрассы. На записях камер наблюдения и видеорегистраторов машин девочку обнаружить пока не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, семья считается благополучной, раньше девочка из дома не убегала.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных свидетелей пропажи девочки
24 февраля, 22:36
 
ПроисшествияСмоленскСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала