Источник предположил, где может находиться пропавшая в Смоленске девочка
Источник предположил, где может находиться пропавшая в Смоленске девочка - РИА Новости, 25.02.2026
Источник предположил, где может находиться пропавшая в Смоленске девочка
25.02.2026
Пропавшая в Смоленске девочка может находиться в другом регионе, сообщили РИА Новости в силовых структурах Смоленской области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Пропавшая в Смоленске девочка может находиться в другом регионе, сообщили РИА Новости в силовых структурах Смоленской области.
"Отрабатывается в том числе версия, что ребенок может находиться на территории другого региона", - рассказал собеседник.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.