Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко

ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Выпрашивающий деньги у Запада Владимир Зеленский выглядит жалко, Украина никогда не сможет одержать победу в этом конфликте и должна быть гибче в переговорах по урегулированию, заявил депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.
"Как ни посмотри, Украина не может победить Россию... Украина должна бы на основе предложения США продвигать дело к прекращению огня... Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО "Оружия! Денег!".. Если бы он сказал "заканчиваем" перед тем, как выпрашивать, как нищий, "оружия, денег", все бы закончилось", - написал он в своем блоге.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.