Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко - РИА Новости, 25.02.2026
17:07 25.02.2026
Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко
Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко - РИА Новости, 25.02.2026
Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко
Выпрашивающий деньги у Запада Владимир Зеленский выглядит жалко, Украина никогда не сможет одержать победу в этом конфликте и должна быть гибче в переговорах по РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:07:00+03:00
2026-02-25T17:07:00+03:00
Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко

Депутат Судзуки заявил, что Зеленский выглядит жалко

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Выпрашивающий деньги у Запада Владимир Зеленский выглядит жалко, Украина никогда не сможет одержать победу в этом конфликте и должна быть гибче в переговорах по урегулированию, заявил депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.
"Как ни посмотри, Украина не может победить Россию... Украина должна бы на основе предложения США продвигать дело к прекращению огня... Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО "Оружия! Денег!".. Если бы он сказал "заканчиваем" перед тем, как выпрашивать, как нищий, "оружия, денег", все бы закончилось", - написал он в своем блоге.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Заголовок открываемого материала