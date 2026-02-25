Японский депутат заявил, что Зеленский выглядит жалко

ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Выпрашивающий деньги у Запада Владимир Зеленский выглядит жалко, Украина никогда не сможет одержать победу в этом конфликте и должна быть гибче в переговорах по урегулированию, заявил депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.