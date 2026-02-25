Рейтинг@Mail.ru
Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги - РИА Новости, 25.02.2026
02:10 25.02.2026
Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги
Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги - РИА Новости, 25.02.2026
Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги
Если исходить из стандартной модели, минимальная сумма накоплений должна составлять три-шесть месячных расходов. Начать можно с меньшего, но стремиться надо к... РИА Новости, 25.02.2026
россия, рэу имени г. в. плеханова, деньги, вклады, общество
Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Деньги, Вклады, Общество
Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги

Финансист Ермилова советует постоянно откладывать по 10% с каждого дохода

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Если исходить из стандартной модели, минимальная сумма накоплений должна составлять три-шесть месячных расходов. Начать можно с меньшего, но стремиться надо к годовой сумме, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
В абсолютных цифрах назвать минимум сложно, поскольку все зависит от доходов и расходов. Если исходить из средней зарплаты в России в 98193 рубля в месяц, трехмесячный минимум составит 294579 рублей. Но даже меньше — лучше, чем ничего, уверяет финансист.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Эксперт сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже
22 февраля, 02:17
Она советует взять в привычку постоянно откладывать по 10% с каждого дохода. Таким образом вы спокойно соберете необходимую финансовую подушку. Если удастся повысить планку до 20%, это случится еще быстрее.
“Вне зависимости от того, какой у вас доход, важно начать накапливать и делать это постоянно, откладывать хотя бы минимальные 10% от доходов. Даже если кажется, что это очень мало, нужно продолжать”, — заключила Мария Ермилова.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Названы пять главных ошибок вкладчика в эпоху снижения ставок
18 февраля, 02:10
 
РоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаДеньгиВкладыОбщество
 
 
