Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги

Она советует взять в привычку постоянно откладывать по 10% с каждого дохода. Таким образом вы спокойно соберете необходимую финансовую подушку. Если удастся повысить планку до 20%, это случится еще быстрее.

“Вне зависимости от того, какой у вас доход, важно начать накапливать и делать это постоянно, откладывать хотя бы минимальные 10% от доходов. Даже если кажется, что это очень мало, нужно продолжать”, — заключила Мария Ермилова.