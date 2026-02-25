Адвокат Гуцул назвал политическим дело против главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Дело, по которому глава Гагаузии Евгения Гуцул была осуждена судом первой инстанции Кишинева на 7 лет лишения свободы, имеет сугубо политический характер, заявила ее адвокат Наталья Байрам, отметив, что молдавские власти позволяли себе высказываться о виновности Гуцул еще до решения суда.

"Она не пошла на эту сделку, ей нечего было бояться. На тот момент, если бы виновный человек, который какое-то действие совершил, и ему есть за что бояться, он бы пошел на эту сделку, я вас уверяю. Но ей нечего было бояться", - отметила адвокат.