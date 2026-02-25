Адвокат Гуцул назвал политическим дело против главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Дело, по которому глава Гагаузии Евгения Гуцул была осуждена судом первой инстанции Кишинева на 7 лет лишения свободы, имеет сугубо политический характер, заявила ее адвокат Наталья Байрам, отметив, что молдавские власти позволяли себе высказываться о виновности Гуцул еще до решения суда.
В среду в Комрате прошел круглый стол, организованный гражданской платформой "Наша автономия", в котором приняли участие представители властей автономии, общественные деятели и адвокаты главы региона.
Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности
12 февраля, 16:06
"Политическое ли это дело? Давайте вспомним неоднократные заявления президента, премьер-министра, спикера парламента, которые еще задолго до приговора по этому делу не раз высказывались о виновности Евгении Гуцул. Не зная дело и не будучи вовлеченным в уголовном процесс. А высказываться о виновности человека и как бы публично его приговорить - это означает, что дело имеет сугубо политический характер", - заявила Байрам.
По словам адвоката, интерес правоохранительных органов к Гуцул появился с момента ее избрания на должность главы Гагаузии. Еще до инаугурации Гуцул предлагали сделку – отказаться от мандата в обмен на прекращение уголовного дела.
"Она не пошла на эту сделку, ей нечего было бояться. На тот момент, если бы виновный человек, который какое-то действие совершил, и ему есть за что бояться, он бы пошел на эту сделку, я вас уверяю. Но ей нечего было бояться", - отметила адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат
27 января, 13:08