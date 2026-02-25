Рейтинг@Mail.ru
Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/davlenie-2076649322.html
Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами
Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами - РИА Новости, 25.02.2026
Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами
Излишнее давление Евросоюза по вопросам помощи Украине на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его предвыборной кампании в стране может пойти на... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:31:00+03:00
2026-02-25T14:31:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260224/orban-2076436316.html
https://ria.ru/20260223/orban-2076225729.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами

Politico: давление ЕС на Орбана перед выборами в Венгрии может пойти ему на руку

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Излишнее давление Евросоюза по вопросам помощи Украине на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его предвыборной кампании в стране может пойти на пользу его риторике, такое мнение выразило издание Politico.
В понедельник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти. Politico ранее сообщало, что в ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте. Согласно изданию, в ЕС опасаются, что в этот раз премьер Венгрии Виктор Обран может действовать не как обычно, когда он в конечном итоге соглашался на выдвигаемые условия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
24 февраля, 16:09
Politico рассуждает, то ЕС мог бы применить статью 7 договоров о ЕС, которая позволяет приостанавливать действие права голоса страны-члена, чтобы обойти сопротивление Венгрии по помощи для Киева. Однако по словам издания, излишнее давление Европы на Орбана может пойти на руку его предвыборной кампании для парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии весной. "ЕС всегда может задействовать статью 7, которая позволяет ЕС... обходить стороной противодействие Венгрии пакету мер по Украине. Но это может сыграть на руку предвыборному нарративу Орбана", - отмечает издание.
Как добавил Politico неназванный дипломат, оказание давления на Орбана, пока он ведет предвыборную кампанию, может быть "не самым разумным шагом".
Politico также пишет, что в Брюсселе считают необходимым использовать иной подход в ситуации с Орбаном. Поэтому Европейский парламент и Еврокомиссия уже подписали документы, позволяющие выдать кредит Украине, не попадая под вето Венгрии.
Орбан ранее опубликовал у себя на странице в X запись, в которой заявил, что вмешательства ЕС в выборы в странах-членах союза являются угрозой свободе и независимой воле людей.
Ранее издание Financial Times писало, что Еврокомиссия начала смягчать риторику в адрес премьера Венгрии, боясь, что это даст ему новые аргументы для критики Брюсселя. По словам источников, ЕК уже начала более осторожно подходить к заявлениям по Венгрии и вопросам верховенства права.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву
23 февраля, 15:49
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала