Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Излишнее давление Евросоюза по вопросам помощи Украине на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его предвыборной кампании в стране может пойти на пользу его риторике, такое мнение выразило издание Politico.

В понедельник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти. Politico ранее сообщало, что в ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте. Согласно изданию, в ЕС опасаются, что в этот раз премьер Венгрии Виктор Обран может действовать не как обычно, когда он в конечном итоге соглашался на выдвигаемые условия.

Politico рассуждает, то ЕС мог бы применить статью 7 договоров о ЕС, которая позволяет приостанавливать действие права голоса страны-члена, чтобы обойти сопротивление Венгрии по помощи для Киева. Однако по словам издания, излишнее давление Европы на Орбана может пойти на руку его предвыборной кампании для парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии весной. "ЕС всегда может задействовать статью 7, которая позволяет ЕС... обходить стороной противодействие Венгрии пакету мер по Украине. Но это может сыграть на руку предвыборному нарративу Орбана", - отмечает издание.

Как добавил Politico неназванный дипломат, оказание давления на Орбана, пока он ведет предвыборную кампанию, может быть "не самым разумным шагом".

Politico также пишет, что в Брюсселе считают необходимым использовать иной подход в ситуации с Орбаном. Поэтому Европейский парламент и Еврокомиссия уже подписали документы, позволяющие выдать кредит Украине, не попадая под вето Венгрии.

Орбан ранее опубликовал у себя на странице в X запись, в которой заявил, что вмешательства ЕС в выборы в странах-членах союза являются угрозой свободе и независимой воле людей.