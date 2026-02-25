Рейтинг@Mail.ru
01:31 25.02.2026
Копенгаген обсуждает с украинской Skyfall открытие производства в Дании
Копенгаген обсуждает с украинской Skyfall открытие производства в Дании
в мире, дания, россия, копенгаген, владимир барбин
В мире, Дания, Россия, Копенгаген, Владимир Барбин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Датское правительство обсуждает с украинской военной компанией Skyfall возможность открытия ее производства на территории Дании - второго по счету украинского предприятия в стране, сообщает датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
В декабре 2025 года датское министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства завода по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point на юге Дании. В начале февраля посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил в интервью РИА Новости, что Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины.
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дания передаст Украине истребители F-16
20 января, 18:30
"Теперь мы начали обсуждение с украинской компанией Skyfall об открытии производства в Дании", - заявил министр, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте датского минобороны.
В публикации отмечается, что наряду с переговорами власти Дании в сотрудничестве с Киевом также проведут тщательную проверку компании, в том числе на предмет возможной коррупции и отмывания денег, а также в отношении ее структуры собственности.
В сентябре 2025 года датский телеканал TV2 сообщил, что парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны страны Троэльсу Лунду Поульсену ускоренно строить военные объекты в обход законов, которые могут замедлить стройку. Как позднее сообщила телерадиокомпания DR, строительство завода украинской Fire Point будет проходить в обход 22 правил и законов, что датский министр бизнеса и промышленности Мортен Бёдсков оправдал тем, что это временные меры.
Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Дания стремится к продолжению конфликта на Украине, заявил посол России
3 сентября 2025, 15:49
 
