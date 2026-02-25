Копенгаген обсуждает с украинской Skyfall открытие производства в Дании

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Датское правительство обсуждает с украинской военной компанией Skyfall возможность открытия ее производства на территории Дании - второго по счету украинского предприятия в стране, сообщает датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

"Теперь мы начали обсуждение с украинской компанией Skyfall об открытии производства в Дании", - заявил министр, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте датского минобороны.

В сентябре 2025 года датский телеканал TV2 сообщил, что парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны страны Троэльсу Лунду Поульсену ускоренно строить военные объекты в обход законов, которые могут замедлить стройку. Как позднее сообщила телерадиокомпания DR, строительство завода украинской Fire Point будет проходить в обход 22 правил и законов, что датский министр бизнеса и промышленности Мортен Бёдсков оправдал тем, что это временные меры.