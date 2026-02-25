Эксперт дал советы, что стоит осмотреть на даче после зимы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После зимы на даче сначала необходимо осмотреть вход, дорожки и ступени, а также водостоки и места стыков, проверить электрику, состояние розеток на веранде, удлинителей, уличных светильников, щитка и автоматов, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

« "Электрику тоже лучше проверить до начала активного сезона, состояние розеток на веранде, удлинителей, уличных светильников, щитка, автоматов. Если провод где-то потрескался или изоляция стала хрупкой, замену лучше не откладывать", - сказал Орехов интернет-изданию "Лента.ру".

По его словам, необходимо также осмотреть вход, калитку, замки, петли, дорожки и ступени на дачном участке. Он объяснил, что за зиму их часто ведет, крепеж слабеет, дерево сыреет, плитка может приподняться. После этого можно перейти к дому и внимательно проверить крышу, водостоки, места стыков, козырек над входом, отметил он.

Эксперт также советует при наличие чердака проверить, нет ли следов протечек, плесени, сырого утеплителя, но в сухой день, а окна и двери открыть и закрыть несколько раз. Перед запуском воды необходимо осмотреть трубы, краны, соединения, насос, бак и фильтры, добавил он.