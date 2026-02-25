https://ria.ru/20260225/byudzhet-2076678886.html
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры - РИА Новости, 25.02.2026
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры
Показатели бюджета РФ на 2026 год будут немного изменены с учетом конъюнктуры, но нацпроекты обеспечены финансированием, сказал министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:55:00+03:00
2026-02-25T15:55:00+03:00
2026-02-25T15:58:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg
https://ria.ru/20260225/privatizatsiya-2076674952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673aa2524f9023a2835998ddba2e5540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год немного изменят с учетом конъюнктуры