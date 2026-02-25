Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры - РИА Новости, 25.02.2026
15:55 25.02.2026 (обновлено: 15:58 25.02.2026)
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры
Показатели бюджета РФ на 2026 год будут немного изменены с учетом конъюнктуры, но нацпроекты обеспечены финансированием, сказал министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Антон Силуанов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Показатели бюджета РФ на 2026 год будут немного изменены с учетом конъюнктуры, но нацпроекты обеспечены финансированием, сказал министр финансов Антон Силуанов.
"Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возможной корректировке показателей закона о федеральном бюджете на текущий год.
"Но самое главное - обязательства перед людьми, по проектам национальным и технологическим нашим инициативам, будут обеспечены необходимым финансированием", - подчеркнул он.
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
