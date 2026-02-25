Что говорит Сергей Переслегин о будущем России и мира в 2020-2040 годах

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Физик по образованию стал известен как предсказатель глобальных катастроф задолго до их наступления. Сергей Переслегин еще в начале 2000-х говорил о "зоне тени" — периоде, когда привычный мир начнет рушиться.

Что именно он предсказывал?

Будущее можно вычислить?

Сергей Борисович Переслегин родился 16 декабря 1960-го в Ленинграде. Окончил физический факультет ЛГУ по специальности "физика ядра и элементарных частиц". Но вместо карьеры в науке выбрал другой путь: стал футурологом — человеком, который пытается просчитать будущее человечества.

Его главная идея — психоистория, термин из фантастики Айзека Азимова. Переслегин превратил его в систему прогнозирования. Суть проста: история движется не случайно, а по законам, которые можно вычислить.

"Зона тени"

Переслегин предупреждал : с 2020 года человечество входит в "зону тени" — период фазового кризиса, который продлится до 2040-х.

Фазовый кризис — это когда старая система мира ломается, а новая еще не построена. Переслегин описывал это так: мир как бы проваливается в пустоту, где нет ни порядка, ни правил. Именно это начало происходить с 2020 года.

Первый удар — COVID-19. Пандемия, по его мнению, не просто кризис здравоохранения. Он объяснял механику: глобализация больше не работает, мир разваливается на части, и каждая часть начнет воевать за ресурсы.

Конец капитализму

Еще одно пророчество — конец капитализма в его нынешнем виде. Переслегин утверждал: система, где главное — прибыль и бесконечный рост, больше не работает. Ресурсы планеты конечны, климат меняется, технологии развиваются так быстро, что экономика не успевает адаптироваться.

"Современная ситуация неустойчива до предела и не только может, но и должна обернуться катастрофическим отступлением к варварству", — констатировал он.

Что придет на смену? Переслегин не дает однозначного ответа. Возможно, новая форма общества, где ценится не капитал, а знания и технологии.

© iStock.com / gorodenkoff Программист © iStock.com / gorodenkoff Программист

Мир перестанет быть единым

Одно из ключевых пророчеств: распад глобального мира на четыре-пять макрорегионов — больших территорий, которые могут существовать автономно: со своей экономикой, ресурсами, армией, валютой.

Сергей Борисович утверждает: к середине 2020-х станет ясно, что глобализация кончилась, и начнется борьба за формирование этих зон.

"Проблема в том, что ни один из проектируемых макрорегионов не является замкнутым. Кому‑то не хватает технологий, кому‑то — промышленных предприятий, у кого‑то недостаточно высок военный потенциал или отсутствует самообеспечение по воде и продовольствию", — объясняет Переслегин.

Украина, Ближний Восток, Центральная Азия — все это, по его словам, борьба за то, кто войдет в чей макрорегион. Россия, согласно видению Сергея, должна сформировать свой, близкий к границам СССР.

Смертельная слабость

Переслегин не скрывал своих прогнозов относительно США. Футуролог объяснял: Соединенные Штаты вывезли производство в Азию, утратили промышленную базу, зависят от поставок извне. В условиях распада глобализации это смертельная слабость. Кроме того, внутри страны растет раскол.

Россия же, по его словам, находится в выигрышном положении: огромные ресурсы, ядерное оружие, способность вести несколько региональных войн одновременно. "Сейчас мы понимаем, что Россия — при всех недостатках своего управления и хронической технологической недостаточности — способна противостоять западной коалиции, даже без заметной помощи со стороны Китая. И Россия пытается спроектировать миропорядок, который позволит ей реализовать свой потенциал", — считает он.

Война, которая изменит все

Переслегин назвал конкретную дату: 2032-2033 год. К тому времени должно завершиться формирование макрорегионов, начнется финальная схватка за ресурсы и лидерство.

"Нас ожидают войны макрорегионов за то, какие из них сформируются и будут существовать, а какие будут использованы другими регионами как их серые зоны", — объяснял футуролог. "Скорее всего, (война будет) между США и Китаем. Но там возможны самые различные варианты".