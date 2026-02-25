Рейтинг@Mail.ru
Что говорит Сергей Переслегин о будущем России и мира в 2020-2040 годах - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 25.02.2026 (обновлено: 18:27 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/buduschee-2076376824.html
Что говорит Сергей Переслегин о будущем России и мира в 2020-2040 годах
Что говорит Сергей Переслегин о будущем России и мира в 2020-2040 годах - РИА Новости, 25.02.2026
Что говорит Сергей Переслегин о будущем России и мира в 2020-2040 годах
Физик по образованию стал известен как предсказатель глобальных катастроф задолго до их наступления. Сергей Переслегин еще в начале 2000-х говорил о "зоне тени" РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:14:00+03:00
2026-02-25T18:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076378383_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_80a36e2f833eb6183788ea99f3544793.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076378383_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_aca4cf3a4819900e642ecf1e1c7a2b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что говорит Сергей Переслегин о будущем России и мира в 2020-2040 годах

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Переслегин
Сергей Переслегин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Переслегин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Физик по образованию стал известен как предсказатель глобальных катастроф задолго до их наступления. Сергей Переслегин еще в начале 2000-х говорил о "зоне тени" — периоде, когда привычный мир начнет рушиться.
Что именно он предсказывал?

Будущее можно вычислить?

Сергей Борисович Переслегин родился 16 декабря 1960-го в Ленинграде. Окончил физический факультет ЛГУ по специальности "физика ядра и элементарных частиц". Но вместо карьеры в науке выбрал другой путь: стал футурологом — человеком, который пытается просчитать будущее человечества.
© Фото : United States Library of CongressАйзек Азимов
Айзек Азимов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : United States Library of Congress
Айзек Азимов
Его главная идея — психоистория, термин из фантастики Айзека Азимова. Переслегин превратил его в систему прогнозирования. Суть проста: история движется не случайно, а по законам, которые можно вычислить.

"Зона тени"

Переслегин предупреждал: с 2020 года человечество входит в "зону тени" — период фазового кризиса, который продлится до 2040-х.
Фазовый кризис — это когда старая система мира ломается, а новая еще не построена. Переслегин описывал это так: мир как бы проваливается в пустоту, где нет ни порядка, ни правил. Именно это начало происходить с 2020 года.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Передача 20-ти новых автомобилей скорой медицинской помощи для работы в сельских поселениях и малых городах Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь
Первый удар — COVID-19. Пандемия, по его мнению, не просто кризис здравоохранения. Он объяснял механику: глобализация больше не работает, мир разваливается на части, и каждая часть начнет воевать за ресурсы.

Конец капитализму

Еще одно пророчество — конец капитализма в его нынешнем виде. Переслегин утверждал: система, где главное — прибыль и бесконечный рост, больше не работает. Ресурсы планеты конечны, климат меняется, технологии развиваются так быстро, что экономика не успевает адаптироваться.
"Современная ситуация неустойчива до предела и не только может, но и должна обернуться катастрофическим отступлением к варварству", — констатировал он.
Что придет на смену? Переслегин не дает однозначного ответа. Возможно, новая форма общества, где ценится не капитал, а знания и технологии.
© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Программист

Мир перестанет быть единым

Одно из ключевых пророчеств: распад глобального мира на четыре-пять макрорегионов — больших территорий, которые могут существовать автономно: со своей экономикой, ресурсами, армией, валютой.
Сергей Борисович утверждает: к середине 2020-х станет ясно, что глобализация кончилась, и начнется борьба за формирование этих зон.
"Проблема в том, что ни один из проектируемых макрорегионов не является замкнутым. Кому‑то не хватает технологий, кому‑то — промышленных предприятий, у кого‑то недостаточно высок военный потенциал или отсутствует самообеспечение по воде и продовольствию", — объясняет Переслегин.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
Украина, Ближний Восток, Центральная Азия — все это, по его словам, борьба за то, кто войдет в чей макрорегион. Россия, согласно видению Сергея, должна сформировать свой, близкий к границам СССР.

Смертельная слабость

Переслегин не скрывал своих прогнозов относительно США. Футуролог объяснял: Соединенные Штаты вывезли производство в Азию, утратили промышленную базу, зависят от поставок извне. В условиях распада глобализации это смертельная слабость. Кроме того, внутри страны растет раскол.
Россия же, по его словам, находится в выигрышном положении: огромные ресурсы, ядерное оружие, способность вести несколько региональных войн одновременно. "Сейчас мы понимаем, что Россия — при всех недостатках своего управления и хронической технологической недостаточности — способна противостоять западной коалиции, даже без заметной помощи со стороны Китая. И Россия пытается спроектировать миропорядок, который позволит ей реализовать свой потенциал", — считает он.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы России

Война, которая изменит все

Переслегин назвал конкретную дату: 2032-2033 год. К тому времени должно завершиться формирование макрорегионов, начнется финальная схватка за ресурсы и лидерство.
"Нас ожидают войны макрорегионов за то, какие из них сформируются и будут существовать, а какие будут использованы другими регионами как их серые зоны", — объяснял футуролог. "Скорее всего, (война будет) между США и Китаем. Но там возможны самые различные варианты".
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала