В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 25.02.2026
В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
Жительница села Истопки Климовского района Брянской области получила тяжелые ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Богомаз: жительница брянского села Истопки получила ранения при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ТУЛА, 25 фев - РИА Новости. Жительница села Истопки Климовского района Брянской области получила тяжелые ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Истопки Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, тяжело ранена мирная жительница села", - говорится в сообщении.
По словам Богомаза, женщину доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.
Он уточнил, что также в результате атаки ВСУ в селе загорелся жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала