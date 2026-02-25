https://ria.ru/20260225/bryanskaya-2076569364.html
В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
Жительница села Истопки Климовского района Брянской области получила тяжелые ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
Богомаз: жительница брянского села Истопки получила ранения при атаке дрона ВСУ