Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам - РИА Новости, 25.02.2026
14:36 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам - РИА Новости, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
Власти Великобритании увеличили срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, с 28 до 90 дней, следует из заявления британского... РИА Новости, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам

Лондон утроил срок для подачи документов на визу украинским беженцам до 90 дней

Флаги Великобритании и Украины в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Власти Великобритании увеличили срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, с 28 до 90 дней, следует из заявления британского министерства внутренних дел.
"Желающие продлить свое пребывание теперь смогут подать заявление за 90 дней до истечения срока действия разрешения, что в три раза превышает текущие 28 дней", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что проживающие в стране украинские беженцы выразили обеспокоенность тем, что короткий срок для подачи заявления "создает чрезмерный стресс и неопределенность" в отношении их правового статуса в Великобритании.
В июле 2025 года британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что украинские беженцы в Великобритании смогут продлить визы, дающие право на работу, еще на 18 месяцев. Он напомнил, что более 300 тысяч украинских беженцев прибыли в Великобританию после получения визы этой страны в рамках особого визового режима для украинцев.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала