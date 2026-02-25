Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Власти Великобритании увеличили срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, с 28 до 90 дней, следует из заявления британского министерства внутренних дел.

"Желающие продлить свое пребывание теперь смогут подать заявление за 90 дней до истечения срока действия разрешения, что в три раза превышает текущие 28 дней", - говорится в заявлении ведомства.