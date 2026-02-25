Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Власти Великобритании увеличили срок, позволяющий украинским беженцам подавать документы для получения виз, с 28 до 90 дней, следует из заявления британского министерства внутренних дел.
"Желающие продлить свое пребывание теперь смогут подать заявление за 90 дней до истечения срока действия разрешения, что в три раза превышает текущие 28 дней", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что проживающие в стране украинские беженцы выразили обеспокоенность тем, что короткий срок для подачи заявления "создает чрезмерный стресс и неопределенность" в отношении их правового статуса в Великобритании.
В июле 2025 года британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что украинские беженцы в Великобритании смогут продлить визы, дающие право на работу, еще на 18 месяцев. Он напомнил, что более 300 тысяч украинских беженцев прибыли в Великобританию после получения визы этой страны в рамках особого визового режима для украинцев.