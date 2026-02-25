Рейтинг@Mail.ru
22:47 25.02.2026
Ивановские власти пообещали восстановить крышу ЦРБ в кратчайшие сроки
происшествия, ивановская область, станислав воскресенский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Станислав Воскресенский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Частично обрушившаяся крыша хирургического отделения Фурмановской ЦРБ в Ивановской области будет восстановлена в кратчайшие сроки, сообщил департамент здравоохранения региона.
Ведомство сообщает, что после частичного обрушения крыши на месте происшествия было проведено оперативное совещание с представителями медицинского учреждения и профильных служб.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Прокуратура и СК начали проверки после обрушения крыши ЦРБ под Иваново
Вчера, 18:26
"По поручению главы региона Станислава Воскресенского в ЦРБ проведут оперативный ремонт и восстановят кровлю, чтобы отделение возобновило работу в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Плетников на совещании отметил, что пострадавших нет.
"Специалисты областного агентства капитального строительства и проектной организации проведут детальное инструментальное обследование, чтобы определить причины и подготовить технические решения, а также смету на восстановление поврежденного участка кровли", - сообщил Плетников.
Уточняется, что пациенты отделения, нуждающиеся в стационарном лечении, оперативно переведены в лечебные учреждения в Иванове. Другие отделения Фурмановской ЦРБ продолжают работать в штатном режиме.
По данным главного управления МЧС по Ивановской области, произошло "проседание кровли с частичной деформацией кровельного покрытия" на площади около 50 квадратных метров в хирургическом отделении Фурмановской ЦРБ. По данным ведомства, в здании находились 15 пациентов и восемь сотрудников, все они были эвакуированы. Прокуратура и следственное управление СК начали проверки.
Скорая помощь около детской клинической больницы имени Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша
Вчера, 16:21
 
ПроисшествияИвановская областьСтанислав ВоскресенскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
