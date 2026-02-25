Ивановские власти пообещали восстановить крышу ЦРБ в кратчайшие сроки

На месте частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Частично обрушившаяся крыша хирургического отделения Фурмановской ЦРБ в Ивановской области будет восстановлена в кратчайшие сроки, сообщил департамент здравоохранения региона.

Ведомство сообщает, что после частичного обрушения крыши на месте происшествия было проведено оперативное совещание с представителями медицинского учреждения и профильных служб.

"По поручению главы региона Станислава Воскресенского в ЦРБ проведут оперативный ремонт и восстановят кровлю, чтобы отделение возобновило работу в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Плетников на совещании отметил, что пострадавших нет.

"Специалисты областного агентства капитального строительства и проектной организации проведут детальное инструментальное обследование, чтобы определить причины и подготовить технические решения, а также смету на восстановление поврежденного участка кровли", - сообщил Плетников.

Уточняется, что пациенты отделения, нуждающиеся в стационарном лечении, оперативно переведены в лечебные учреждения в Иванове. Другие отделения Фурмановской ЦРБ продолжают работать в штатном режиме.