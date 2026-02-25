Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура и СК начали проверки после обрушения крыши ЦРБ под Иваново - РИА Новости, 25.02.2026
18:26 25.02.2026
Прокуратура и СК начали проверки после обрушения крыши ЦРБ под Иваново
Прокуратура и СК начали проверки после обрушения крыши ЦРБ под Иваново

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Прокуратура и следственные органы начали проверки по факту частичного обрушения крыши Фурмановской ЦРБ в Ивановской области, сообщили пресс-службы региональных ведомств.
Ранее в среду в ЕДДС Фурмановского района сообщили РИА Новости, что в больнице в Фурманове рухнула крыша, возможно, из-за скопления снега. Пострадавших и погибших нет, уточнили в ЕДДС. В экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что были эвакуированы 15 пациентов.
Алешкинская центральная районная больница - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша
Вчера, 16:21
"По поручению прокурора области Андрея Жугина организована проверка по факту частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.
По предварительной информации прокуратуры, в среду в здании хирургического отделения Фурмановской ЦРБ произошло частичное обрушение кровли, предварительно, пострадавших нет. Организована эвакуация пациентов в другие лечебные учреждения, отмечает надзорное ведомство.
"Следователями организована процессуальная проверка по факту обрушения кровли в больнице в городе Фурманов", - говорится в сообщении СУСК.
В ГУ МЧС по Ивановской области уточнили РИА Новости, что произошло "проседание кровли с частичной деформацией кровельного покрытия" на площади около 50 квадратных метров, предпосылок для дальнейшего проседания кровли не наблюдается. По данным ведомства, в здании находились 15 пациентов и 8 сотрудников, все они были эвакуированы.
"В период с 25 по 27 февраля в светлое время суток подрядная организация будет проводить работы по расчистке от наледи и снега, а также восстановлению части поврежденной кровли", - рассказали в региональном главке.
На месте частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Ивановской области обрушилась крыша больницы
Вчера, 15:29
 
