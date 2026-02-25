Прокуратура и СК начали проверки после обрушения крыши ЦРБ под Иваново

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Прокуратура и следственные органы начали проверки по факту частичного обрушения крыши Фурмановской ЦРБ в Ивановской области, сообщили пресс-службы региональных ведомств.

Ранее в среду в ЕДДС Фурмановского района сообщили РИА Новости, что в больнице в Фурманове рухнула крыша, возможно, из-за скопления снега. Пострадавших и погибших нет, уточнили в ЕДДС. В экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что были эвакуированы 15 пациентов.

"По поручению прокурора области Андрея Жугина организована проверка по факту частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области

По предварительной информации прокуратуры, в среду в здании хирургического отделения Фурмановской ЦРБ произошло частичное обрушение кровли, предварительно, пострадавших нет. Организована эвакуация пациентов в другие лечебные учреждения, отмечает надзорное ведомство.

"Следователями организована процессуальная проверка по факту обрушения кровли в больнице в городе Фурманов", - говорится в сообщении СУСК.

В ГУ МЧС по Ивановской области уточнили РИА Новости, что произошло "проседание кровли с частичной деформацией кровельного покрытия" на площади около 50 квадратных метров, предпосылок для дальнейшего проседания кровли не наблюдается. По данным ведомства, в здании находились 15 пациентов и 8 сотрудников, все они были эвакуированы.