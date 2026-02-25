https://ria.ru/20260225/bolnitsa-2076710570.html
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача - РИА Новости, 25.02.2026
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача
Пациент избил медсестру и врача-анестезиолога в больнице города Павлово Нижегородской области, у медиков диагностировали перелом носа и ушибы, сообщила... РИА Новости, 25.02.2026
В Павлово в Нижегородской области пациент избил медсестру и врача-анестезиолога
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Пациент избил медсестру и врача-анестезиолога в больнице города Павлово Нижегородской области, у медиков диагностировали перелом носа и ушибы, сообщила региональная трудовая инспекция.
«
"Девятнадцатого февраля около 04.00 мск в отделении Окского межрайонного медцентра медсестра подошла к поступившему пациенту измерить артериальное давление, но он начал неадекватно реагировать и неожиданно напал на нее. На крики о помощи прибежали и другие сотрудники отделения, тогда буйный пациент напал на врача-анестезиолога-реаниматолога, а другие очевидцы вызвали правоохранительные органы", - говорится в сообщении
.
Пострадавший медперсонал обратился за помощью в травмпункт, где у них диагностированы переломы костей носа и иные повреждения.
"Полученные травмы медицинской сестры и врача-анестезиолога-реаниматолога отнесли к категории тяжелых. Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему", – подчеркивается в сообщении.