В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Пациент избил медсестру и врача-анестезиолога в больнице города Павлово Нижегородской области, у медиков диагностировали перелом носа и ушибы, сообщила региональная трудовая инспекция.

« "Девятнадцатого февраля около 04.00 мск в отделении Окского межрайонного медцентра медсестра подошла к поступившему пациенту измерить артериальное давление, но он начал неадекватно реагировать и неожиданно напал на нее. На крики о помощи прибежали и другие сотрудники отделения, тогда буйный пациент напал на врача-анестезиолога-реаниматолога, а другие очевидцы вызвали правоохранительные органы", - говорится в сообщении

Пострадавший медперсонал обратился за помощью в травмпункт, где у них диагностированы переломы костей носа и иные повреждения.