В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача
17:53 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/bolnitsa-2076710570.html
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача
Пациент избил медсестру и врача-анестезиолога в больнице города Павлово Нижегородской области, у медиков диагностировали перелом носа и ушибы
2026-02-25T17:53:00+03:00
2026-02-25T17:53:00+03:00
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача

В Павлово в Нижегородской области пациент избил медсестру и врача-анестезиолога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Пациент избил медсестру и врача-анестезиолога в больнице города Павлово Нижегородской области, у медиков диагностировали перелом носа и ушибы, сообщила региональная трудовая инспекция.
"Девятнадцатого февраля около 04.00 мск в отделении Окского межрайонного медцентра медсестра подошла к поступившему пациенту измерить артериальное давление, но он начал неадекватно реагировать и неожиданно напал на нее. На крики о помощи прибежали и другие сотрудники отделения, тогда буйный пациент напал на врача-анестезиолога-реаниматолога, а другие очевидцы вызвали правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Пострадавший медперсонал обратился за помощью в травмпункт, где у них диагностированы переломы костей носа и иные повреждения.
"Полученные травмы медицинской сестры и врача-анестезиолога-реаниматолога отнесли к категории тяжелых. Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему", – подчеркивается в сообщении.
