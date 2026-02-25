https://ria.ru/20260225/bolnitsa-2076685992.html
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша
Пятнадцать пациентов были эвакуированы из больницы в Фурманове Ивановской области, где в среду обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:21:00+03:00
