Рейтинг@Mail.ru
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/bolnitsa-2076685992.html
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша - РИА Новости, 25.02.2026
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша
Пятнадцать пациентов были эвакуированы из больницы в Фурманове Ивановской области, где в среду обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:21:00+03:00
2026-02-25T16:21:00+03:00
происшествия
фурманов
ивановская область
фурмановский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076674455_0:117:960:657_1920x0_80_0_0_285ed7cd3f995f408979cb57224fcb1b.jpg
https://ria.ru/20260225/obrushenie-2076664126.html
фурманов
ивановская область
фурмановский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076674455_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b7ef9ac3b2621b42124bf086f2cd7d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, фурманов, ивановская область, фурмановский район
Происшествия, Фурманов, Ивановская область, Фурмановский район
В Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где рухнула крыша

РИА Новости: в Фурманове эвакуировали 15 пациентов из больницы, где упала крыша

© Фото : пресс-служба прокуратуры Ивановской областиНа месте частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове
На месте частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : пресс-служба прокуратуры Ивановской области
На месте частичного обрушения кровли в одном из отделений больницы в Фурманове . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Пятнадцать пациентов были эвакуированы из больницы в Фурманове Ивановской области, где в среду обрушилась крыша, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее в среду в ЕДДС Фурмановского района РИА Новости сообщили, что в больнице рухнула крыша, возможно, из-за скопления снега. Пострадавших и погибших, по данным диспетчерской службы, нет.
"Эвакуировали 15 пациентов, они не пострадали", - сказал собеседник агентства.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Ивановской области обрушилась крыша больницы
Вчера, 15:29
 
ПроисшествияФурмановИвановская областьФурмановский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала