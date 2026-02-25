Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при выполнении задач
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 25.02.2026
В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при выполнении задач
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

В Белгородской области два бойца "Орлана" пострадали при выполнении задач

БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" пострадали при выполнении служебных задач в Борисовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
"В Борисовском округе в селе Грузское при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица, руки и бедра, второй боец - баротравму. Сослуживцы доставили их в Борисовскую центральную районную больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что одному пострадавшему оказывают медицинскую помощь в больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение.
