Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 25.02.2026
Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками
Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками - РИА Новости, 25.02.2026
Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками
Старший лейтенант российских Вооружённых сил Михаил Сухенко рассказал, как в ходе спецоперации под Крынками после ранения командира принял на себя командование... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
запорожская область
работино, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками

Сухенко под Крынками взял командование ротой на себя и не дал ВСУ продвинуться

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых сил Михаил Сухенко рассказал, как в ходе спецоперации под Крынками после ранения командира принял на себя командование ротой и не дал противнику продвинуться вглубь обороны ВС РФ.
810-я бригада, в которой служил Сухенко, в 2023 году во время так называемого "контрнаступа" ВСУ не дала противнику прорваться в районе Работино в Запорожской области. Там Киев применял все средства, которые были у него в распоряжении, в том числе только поставленные британские танки Challenger и американские БМП Bradley.
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте поставок вооружений в зону СВО
Вчера, 13:08
Сухенко рассказал в интервью телеканалу RT, что в Работино принял решение, что "надо действовать первым, надо контратаковать самому". Российские бойцы зашли во фланг наступающей группе украинских боевиков и полностью её уничтожили. После этого они "закрепились на указанной позиции, сдерживали один накат за другим".
После Работино бригаду Сухенко перекинули на херсонское направление под населённый пункт Крынки. Там, по словам старшего лейтенанта, беспилотной авиации всех типов у противника было ещё больше.
"Там у меня командир роты получил ранение. И я принял командование на себя. Поступила очередная задача закрепиться на участке, захватить опорный пункт, выбить оттуда противника и предотвратить его планы по продвижению вглубь нашей обороны", - сказал Сухенко.
Он вместе с командиром второй роты сформировал две небольшие штурмовые группы. Бойцы выдвинулись "по серому" - рано утром, когда ночные дроны уже "не видят ничего, а дневные не настолько активные". Открытое пространство, на котором российским бойцам пришлось действовать, простреливалось с нескольких сторон, но военнослужащие выполнили задачу.
"Уже на обратном пути, после выполнения задачи, когда мы возвращались на командный пункт для уточнения задач, для выяснения дальнейших действий, всё-таки одна из этих летающих гадостей догнала нас, и мы оба получили ранения с командиром второй роты. Вспышка, свет, шум в голове, не растерялись, помогли друг другу, оказали первую медицинскую помощь и ещё несколько часов самостоятельно выбирались", - добавил Сухенко.
По его словам, над головами ещё долго "кружились" и пытались выследить, чтобы добить, вражеские дроны.
"Слава богу, ничего у них не вышло", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
