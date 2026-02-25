Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых сил Михаил Сухенко рассказал, как в ходе спецоперации под Крынками после ранения командира принял на себя командование ротой и не дал противнику продвинуться вглубь обороны ВС РФ.

810-я бригада, в которой служил Сухенко, в 2023 году во время так называемого "контрнаступа" ВСУ не дала противнику прорваться в районе Работино Запорожской области . Там Киев применял все средства, которые были у него в распоряжении, в том числе только поставленные британские танки Challenger и американские БМП Bradley.

Сухенко рассказал в интервью телеканалу RT , что в Работино принял решение, что "надо действовать первым, надо контратаковать самому". Российские бойцы зашли во фланг наступающей группе украинских боевиков и полностью её уничтожили. После этого они "закрепились на указанной позиции, сдерживали один накат за другим".

После Работино бригаду Сухенко перекинули на херсонское направление под населённый пункт Крынки. Там, по словам старшего лейтенанта, беспилотной авиации всех типов у противника было ещё больше.

"Там у меня командир роты получил ранение. И я принял командование на себя. Поступила очередная задача закрепиться на участке, захватить опорный пункт, выбить оттуда противника и предотвратить его планы по продвижению вглубь нашей обороны", - сказал Сухенко.

Он вместе с командиром второй роты сформировал две небольшие штурмовые группы. Бойцы выдвинулись "по серому" - рано утром, когда ночные дроны уже "не видят ничего, а дневные не настолько активные". Открытое пространство, на котором российским бойцам пришлось действовать, простреливалось с нескольких сторон, но военнослужащие выполнили задачу.

"Уже на обратном пути, после выполнения задачи, когда мы возвращались на командный пункт для уточнения задач, для выяснения дальнейших действий, всё-таки одна из этих летающих гадостей догнала нас, и мы оба получили ранения с командиром второй роты. Вспышка, свет, шум в голове, не растерялись, помогли друг другу, оказали первую медицинскую помощь и ещё несколько часов самостоятельно выбирались", - добавил Сухенко.

По его словам, над головами ещё долго "кружились" и пытались выследить, чтобы добить, вражеские дроны.