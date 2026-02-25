В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Управляемый боеприпас "Куб-10МЭ", разработанный концерном "Калашников", стал первым в России таким средством поражения, способным пролететь более 100 километров, сообщило предприятие.

« "Концерн "Калашников" первым в России разработал комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса "КУБ-10МЭ" с дальностью полета свыше 100 км. Аппарат создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале концерна.

Указано, что новый комплекс отличается наличием оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели. Кроме того, он лучше защищён от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также оснащён системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации.

"КУБ-10МЭ" предназначен для высокоточного поражения вражеской техники, как небронированной и легкобронированной, так и бронетранспортёров, а также элементов командных пунктов дивизий, батальонов, дивизионов зенитных ракетных комплексов, в том числе, с автомобилями с радиоэлектронными средствами. Также с его помощью можно поражать живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты, объекты формирований ПВО, противоракетной обороны, радиотехнической разведки и РЭБ, объекты тылового обеспечения, стартовые позиции беспилотников, самолётов или вертолетов вне укрытий на площадках базирования.