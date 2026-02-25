Рейтинг@Mail.ru
В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км
Новое оружие России
 
10:56 25.02.2026 (обновлено: 11:28 25.02.2026)
В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км
В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км - РИА Новости, 25.02.2026
В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км
Управляемый боеприпас "Куб-10МЭ", разработанный концерном "Калашников", стал первым в России таким средством поражения, способным пролететь более 100... РИА Новости, 25.02.2026
безопасность, россия, калашников (концерн)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Калашников (концерн)
В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км

Концерн "Калашников" создал первый боеприпас с дальностью полёта свыше 100 км

Комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса "КУБ-10МЭ"
Комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса КУБ-10МЭ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Концерн "Калашников"
Комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса "КУБ-10МЭ"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Управляемый боеприпас "Куб-10МЭ", разработанный концерном "Калашников", стал первым в России таким средством поражения, способным пролететь более 100 километров, сообщило предприятие.
«
"Концерн "Калашников" первым в России разработал комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса "КУБ-10МЭ" с дальностью полета свыше 100 км. Аппарат создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале концерна.
Указано, что новый комплекс отличается наличием оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели. Кроме того, он лучше защищён от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также оснащён системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации.
"КУБ-10МЭ" предназначен для высокоточного поражения вражеской техники, как небронированной и легкобронированной, так и бронетранспортёров, а также элементов командных пунктов дивизий, батальонов, дивизионов зенитных ракетных комплексов, в том числе, с автомобилями с радиоэлектронными средствами. Также с его помощью можно поражать живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты, объекты формирований ПВО, противоракетной обороны, радиотехнической разведки и РЭБ, объекты тылового обеспечения, стартовые позиции беспилотников, самолётов или вертолетов вне укрытий на площадках базирования.
Боеприпас летает на высотах от 80 до 1800 метров с крейсерской скоростью 120 километров в час, в дневное и ночное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при ветре с порывами до 10 метров в секунду, в диапазоне температур от -30 до +40 градусов.
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
1 сентября 2025, 12:48
 
