Путин призвал выстроить систему поддержки экспорта биотехнологий
Путин призвал выстроить систему поддержки экспорта биотехнологий
В России необходимо выстроить эффективную систему поддержки экспорта биотехнологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
Путин призвал выстроить систему поддержки экспорта биотехнологий
