Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике. РИА Новости, 25.02.2026
