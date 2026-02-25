https://ria.ru/20260225/bioekonomika-2076702411.html
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП - РИА Новости, 25.02.2026
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП
Долю отрасли биоэкономики в ВВП России нужно увеличить, также необходимо нарастить финансирование таких проектов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:30:00+03:00
2026-02-25T17:30:00+03:00
2026-02-25T17:42:00+03:00
наука
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20251006/manturov-2046619099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Наука, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП
Путин призвал значительно увеличить долю биоэкономики в российском ВВП