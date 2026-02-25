Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:30 25.02.2026 (обновлено: 17:42 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/bioekonomika-2076702411.html
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП - РИА Новости, 25.02.2026
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП
Долю отрасли биоэкономики в ВВП России нужно увеличить, также необходимо нарастить финансирование таких проектов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:30:00+03:00
2026-02-25T17:42:00+03:00
наука
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20251006/manturov-2046619099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Наука, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал увеличить долю биоэкономики в ВВП

Путин призвал значительно увеличить долю биоэкономики в российском ВВП

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Долю отрасли биоэкономики в ВВП России нужно увеличить, также необходимо нарастить финансирование таких проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нацелить наши шаги на значительное увеличение ее (биоэкономики - ред.) доли в ВВП страны... Это прежде всего означает существенное наращивание финансирования как профильного нацпроекта, так и других мероприятий в сфере биоиндустрии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров участвует в главной стратегической сессии Технологии для жизни международного форума Биопром - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров
6 октября 2025, 13:10
 
НаукаРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала