Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины
Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины - РИА Новости, 25.02.2026
Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины
Власти Грузии продлили на 1 год для граждан Украины срок безвизового пребывания в стране, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 25.02.2026
Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины
Власти Грузии продлили на год срок безвиза для граждан Украины