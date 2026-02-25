Рейтинг@Mail.ru
15:52 25.02.2026 (обновлено: 15:54 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/bezviz-2076677083.html
Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины
Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины
Власти Грузии продлили на 1 год для граждан Украины срок безвизового пребывания в стране, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Украина, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Грузия продлила срок безвиза для граждан Украины

Власти Грузии продлили на год срок безвиза для граждан Украины

© iStock.com / mgstudyoВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Власти Грузии продлили на 1 год для граждан Украины срок безвизового пребывания в стране, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Граждане Украины, которые прибыли в Грузию до 24 февраля 2025 года, могут продлить свое пребывание до 24 февраля 2027 года", - говорится в сообщении.
В апреле прошлого года грузинские власти сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания с трех лет до одного года. Ранее премьер Ираклий Кобахидзе сообщал, что в Грузии проживают до 125 тысяч граждан Украины, в том числе около 29 тысяч беженцев.
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
