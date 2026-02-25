Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков не платит штрафы за нарушения правил дорожного движения: меньше чем за месяц он накопил долг на более чем 20 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.