Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков не платит штрафы за нарушения правил дорожного движения: меньше чем за месяц он накопил долг на более чем 20 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из судебных материалов следует, что с 3 по 20 февраля на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании "штрафов ГИБДД". Эти производства были возбуждены по актам "по делу об административном правонарушении", вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.
По данным на 24 февраля, общая сумма задолженности Безрукова составляет 21 750 рублей.
Народный артист России Сергей Безруков известен как актер благодаря сериалам "Бригада", "Мастер и Маргарита" и другим, как продюсер - в том числе по проектам "Реальная сказка", "После тебя", "Нищеброды". Является обладателем ордена "За заслуги в культуре и искусстве", премий "Золотой орел" и других наград.
