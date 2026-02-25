Прохожие на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото

Белоруссии и России нужны гарантии безопасности, заявили в дипмиссии РБ

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия и Россия также нуждаются в гарантиях безопасности, однако в европейской риторике этот аспект практически не упоминается, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.

"Республика Беларусь заинтересована в установлении мира в регионе и в скорейшем дипломатическом завершении конфликта на наших южных рубежах (на Украине - ред.). Но когда европейская сторона говорит о гарантиях безопасности для одной из сторон, мы не слышим разговоров о таких гарантиях для Беларуси , для Российской Федерации и для других государств", - сказал он.

По его словам, обсуждение безопасности должно вестись вне логики блокового противостояния и учитывать интересы всех соседей.

"Если в регионе сохраняется напряженность, значит принципы, заложенные 80 лет назад, требуют корректировки в их применении и возврата к заводским настройкам. Необходимо возвращаться к понятию неделимости безопасности и вести субстантивный равноправный диалог, а не навешивать ярлыки и использовать односторонние санкций, не утвержденные СБ ООН ", - подчеркнул дипломат.

Панасюк отметил, что основой новой архитектуры безопасности должно стать равенство государств и учет законных озабоченностей всех сторон.

"Речь должна идти о гарантиях для всех стран региона, которые географически здесь присутствуют и будут формировать эту систему", - заключил собеседник агентства.

Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.