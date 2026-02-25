Рейтинг@Mail.ru
Белоруссии и России нужны гарантии безопасности, заявили в дипмиссии РБ
02:58 25.02.2026
Белоруссии и России нужны гарантии безопасности, заявили в дипмиссии РБ
Белоруссии и России нужны гарантии безопасности, заявили в дипмиссии РБ
в мире
белоруссия
россия
евразия
сергей лавров
евросоюз
оон
белоруссия
россия
евразия
в мире, белоруссия, россия, евразия, сергей лавров, евросоюз, оон
В мире, Белоруссия, Россия, Евразия, Сергей Лавров, Евросоюз, ООН
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия и Россия также нуждаются в гарантиях безопасности, однако в европейской риторике этот аспект практически не упоминается, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"Республика Беларусь заинтересована в установлении мира в регионе и в скорейшем дипломатическом завершении конфликта на наших южных рубежах (на Украине - ред.). Но когда европейская сторона говорит о гарантиях безопасности для одной из сторон, мы не слышим разговоров о таких гарантиях для Беларуси, для Российской Федерации и для других государств", - сказал он.
По его словам, обсуждение безопасности должно вестись вне логики блокового противостояния и учитывать интересы всех соседей.
"Если в регионе сохраняется напряженность, значит принципы, заложенные 80 лет назад, требуют корректировки в их применении и возврата к заводским настройкам. Необходимо возвращаться к понятию неделимости безопасности и вести субстантивный равноправный диалог, а не навешивать ярлыки и использовать односторонние санкций, не утвержденные СБ ООН", - подчеркнул дипломат.
Панасюк отметил, что основой новой архитектуры безопасности должно стать равенство государств и учет законных озабоченностей всех сторон.
"Речь должна идти о гарантиях для всех стран региона, которые географически здесь присутствуют и будут формировать эту систему", - заключил собеседник агентства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 февраля в 11.00 мск.
В миреБелоруссияРоссияЕвразияСергей ЛавровЕвросоюзООН
 
 
