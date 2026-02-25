https://ria.ru/20260225/bespilotniki-2076742488.html
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.02.2026
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск в среду уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Курской и Брянской областями,... РИА Новости, 25.02.2026
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников
