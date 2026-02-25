Рейтинг@Mail.ru
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников
20:17 25.02.2026 (обновлено: 20:19 25.02.2026)
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск в среду уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Курской и Брянской областями,... РИА Новости, 25.02.2026
россия
безопасность
черное море
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
черное море
брянская область
республика крым
россия, безопасность, черное море, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Черное море, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за шесть часов сбила 13 украинских беспилотников

Силы ПВО за шесть часов сбили 13 БПЛА ВСУ над регионами РФ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск в среду уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.
"25 февраля текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над акваторией Черного моря, по три БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым и два БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия, Безопасность, Черное море, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
