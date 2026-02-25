Рейтинг@Mail.ru
Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза
15:49 25.02.2026
Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза
Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок ошиблась, назвав Гренландию частью Евросоюза. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
гренландия
сша
давос
анналена бербок
дональд трамп
евросоюз
оон
гренландия
сша
давос
в мире, гренландия, сша, давос, анналена бербок, дональд трамп, евросоюз, оон, ard
В мире, Гренландия, США, Давос, Анналена Бербок, Дональд Трамп, Евросоюз, ООН, ARD
© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок ошиблась, назвав Гренландию частью Евросоюза.
"Если бы с самого начала (американцам - ред.) не сказали: "остановитесь, Гренландия также является территорией ЕС", тогда, конечно, многие в США не восприняли бы это всерьёз. В Давосе меня даже спрашивали топ-менеджеры ведущих мировых концернов: почему Европе сейчас так важна Гренландия? Тогда думаешь, они должны это знать, они же работают на европейском рынке", - заявила Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.
Ведущая поправила Бербок и отметила, что Гренландия не является территорией ЕС.
"Нет, но они являются гражданами страны... Они являются гражданами страны ЕС, и таким образом у них также есть внешняя граница ЕС. И поэтому туда были отправлены военнослужащие", - заявила Бербок.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Бербок рассказала, какие пункты США хотели убрать из резолюции по Украине
Вчера, 15:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
