Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок ошиблась, назвав Гренландию частью Евросоюза.
"Если бы с самого начала (американцам - ред.) не сказали: "остановитесь, Гренландия также является территорией ЕС", тогда, конечно, многие в США не восприняли бы это всерьёз. В Давосе меня даже спрашивали топ-менеджеры ведущих мировых концернов: почему Европе сейчас так важна Гренландия? Тогда думаешь, они должны это знать, они же работают на европейском рынке", - заявила Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.
Ведущая поправила Бербок и отметила, что Гренландия не является территорией ЕС.
"Нет, но они являются гражданами страны... Они являются гражданами страны ЕС, и таким образом у них также есть внешняя граница ЕС. И поэтому туда были отправлены военнослужащие", - заявила Бербок.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.