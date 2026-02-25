https://ria.ru/20260225/benzin-2076682516.html
Новак высказался о возможности возврата запрета экспорта бензина
Новак высказался о возможности возврата запрета экспорта бензина - РИА Новости, 25.02.2026
Новак высказался о возможности возврата запрета экспорта бензина
Вице-премьер РФ Александр Новак допустил возврат к полному запрету экспорта бензина из России - дальнейшие решения будут приниматься исходя из баланса спроса и... РИА Новости, 25.02.2026
россия
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак допустил возврат к полному запрету экспорта бензина из России - дальнейшие решения будут приниматься исходя из баланса спроса и предложения, заявил он.
"Это механизм, который может быть принят как в одну сторону, так и в другую. На сегодняшний день у нас избыток топлива, поэтому для производителей топлива открыт экспорт, правительство приняло решение с 1 февраля. Дальше будем мониторить ситуацию, исходя из баланса спроса и предложения", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении полного запрета экспорта бензина из РФ.
журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении полного запрета экспорта бензина из РФ
.
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизельного топлива непроизводителями. По мнению властей, ослабление запрета для нефтяников позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.