В дипмиссии Белоруссии при ЕС рассказли о целях оппозиции

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белорусская оппозиция при поддержке Евросоюза продвигает сценарий смены власти в Минске с последующим втягиванием страны в конфликт с Россией под предлогом обеспечения безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"Если ставится задача обеспечить безопасность Европы за счет прихода к власти в Беларуси сил, ориентированных на размещение флага НАТО, возникает вопрос, почему Беларусь должна защищать Европу. И главное: от кого? Мы должны защищать прежде всего свою страну. Те, кто продвигает подобные идеи, включая так называемую оппозицию, не договаривают главного. Они говорят, что демократическая Беларусь станет гарантией безопасности Европы, но, если называть вещи своими именами, речь идет о государственном перевороте и втягивании страны в конфликт с Российской Федерацией. Это совершенно абсурдная конструкция", - считает он.
Панасюк добавил, что европейские официальные лица не формулируют подобные тезисы напрямую, однако, по его словам, позиции координируются, а оппозиционные структуры фактически выступают проводником этих идей.
"Если говорить о политическом измерении давления, его идеологическая подоплека очевидна - якобы стремление сделать белорусов "счастливыми". Удивительно только, почему ЕС так беспокоится о том, чтобы сделать счастливыми белорусов. Было бы гораздо логичнее, если бы ЕС беспокоился о том, как сделать счастливыми европейцев. Но почему-то Беларусь как-то их очень интересует", - подчеркнул собеседник агентства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Власти Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Рыженков раскритиковал заявления о якобы планах России напасть на ЕС
9 декабря 2025, 14:00