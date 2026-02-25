В дипмиссии Белоруссии при ЕС рассказли о целях оппозиции

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белорусская оппозиция при поддержке Евросоюза продвигает сценарий смены власти в Минске с последующим втягиванием страны в конфликт с Россией под предлогом обеспечения безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.