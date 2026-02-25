В Белоруссии оценили перспективу нормализации отношений с Евросоюзом

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия видит перспективу нормализации отношений с Европейским союзом исключительно на равноправной основе и при отказе Брюсселя от односторонних ограничительных мер и навязывания ценностных подходов, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.

"В угоду тому, чтобы каким-то образом восстановить эти отношения в ущерб своим национальным интересам, мы идти не будем. Поэтому мы видим перспективу нормализации этих двусторонних отношений на равноправной основе, на основе тех подходов, которые, в том числе были обозначены в ходе этой конференции в Будапеште", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что отношения Белоруссии ЕС переживают сегодня не лучшие времена, но "Республика Беларусь последовательно придерживается самостоятельной, независимой, суверенной внешней политики, основанной на интересах белорусского народа".

Панасюк отметил, что Минск будет терпеливо и последовательно проводить свою линию и рассчитывает, что в обозримой перспективе подходы ЕС к Белоруссии и в целом к построению архитектуры безопасности в регионе будут скорректированы с учетом изменившихся реалий.

При этом, по его словам, Минск по-прежнему не закрывает двери перед европейскими партнерами и заинтересован в сильном, процветающем Европейском союзе.

"Это наш сосед. Это данность, с которой нам надо дальше работать. Мы заинтересованы в выстраивании нормальных добрососедских отношений с Европейским союзом. Мы слышим мнения тех представителей и политико-формирующих кругов, которые выступают за возобновление диалога с Минском. Мы приветствуем такие заявления и рассчитываем, что здравый смысл возобладает", - заявил глава постпредства.

Он добавил, что, несмотря на оптимизацию дипломатического присутствия на европейском направлении, Белоруссия сохраняет работу в Брюсселе и готова к открытому обсуждению накопившихся проблем.

"Мы будем и дальше развивать отношения там, где нас ждут, где нам не навязывают чуждые нарративы, а где с нами просто взаимодействуют на взаимоуважительной основе. А это большая часть мирового населения. Но и здесь в ЕС мы работаем над тем, чтобы сформировались основы для возобновления диалога, потому что это в интересах и белорусов, и европейцев", - заключил Панасюк.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине