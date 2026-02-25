В Белоруссии оценили перспективу нормализации отношений с Евросоюзом

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия видит перспективу нормализации отношений с Европейским союзом исключительно на равноправной основе и при отказе Брюсселя от односторонних ограничительных мер и навязывания ценностных подходов, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"В угоду тому, чтобы каким-то образом восстановить эти отношения в ущерб своим национальным интересам, мы идти не будем. Поэтому мы видим перспективу нормализации этих двусторонних отношений на равноправной основе, на основе тех подходов, которые, в том числе были обозначены в ходе этой конференции в Будапеште", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что отношения Белоруссии и ЕС переживают сегодня не лучшие времена, но "Республика Беларусь последовательно придерживается самостоятельной, независимой, суверенной внешней политики, основанной на интересах белорусского народа".
Панасюк отметил, что Минск будет терпеливо и последовательно проводить свою линию и рассчитывает, что в обозримой перспективе подходы ЕС к Белоруссии и в целом к построению архитектуры безопасности в регионе будут скорректированы с учетом изменившихся реалий.
При этом, по его словам, Минск по-прежнему не закрывает двери перед европейскими партнерами и заинтересован в сильном, процветающем Европейском союзе.
"Это наш сосед. Это данность, с которой нам надо дальше работать. Мы заинтересованы в выстраивании нормальных добрососедских отношений с Европейским союзом. Мы слышим мнения тех представителей и политико-формирующих кругов, которые выступают за возобновление диалога с Минском. Мы приветствуем такие заявления и рассчитываем, что здравый смысл возобладает", - заявил глава постпредства.
Он добавил, что, несмотря на оптимизацию дипломатического присутствия на европейском направлении, Белоруссия сохраняет работу в Брюсселе и готова к открытому обсуждению накопившихся проблем.
"Мы будем и дальше развивать отношения там, где нас ждут, где нам не навязывают чуждые нарративы, а где с нами просто взаимодействуют на взаимоуважительной основе. А это большая часть мирового населения. Но и здесь в ЕС мы работаем над тем, чтобы сформировались основы для возобновления диалога, потому что это в интересах и белорусов, и европейцев", - заключил Панасюк.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
