В Башкирии машина опрокинулась в кювет, один человек погиб
В Башкирии машина опрокинулась в кювет, один человек погиб - РИА Новости, 25.02.2026
В Башкирии машина опрокинулась в кювет, один человек погиб
Двадцатилетний мужчина погиб, пять человек получили травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Белорецком районе Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 25.02.2026
В Башкирии машина опрокинулась в кювет, один человек погиб
В Башкирии один человек погиб и 5 пострадали при опрокидывании машины в кювет