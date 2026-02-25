В Башкирии машина опрокинулась в кювет, один человек погиб

УФА, 25 фев - РИА Новости. Двадцатилетний мужчина погиб, пять человек получили травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Белорецком районе Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона.

"В результате ДТП 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП, еще 5 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в госавтоинспекции региона.