На Бали туристов предупредили о возможном появлении змей после наводнений

ДЖАКАРТА, 25 фев — РИА Новости. Появление питонов в затопленных районах Бали возможно из-за сильных наводнений, туристам из РФ рекомендуется соблюдать осторожность в районах подтопления, сообщили РИА Новости в Управлении по охране природных ресурсов Бали (BKSDA Bali).

Ранее местные власти сообщали, что на индонезийском острове Бали после трех дней непрекращающихся ливней произошли крупнейшие за последнее время наводнения, затопившие десятки районов в туристических зонах Денпасара и округа Бадунг.

"Во время сильных наводнений действительно возможно появление змей, включая сетчатых питонов, в жилых районах. Это связано с тем, что естественная среда их обитания — речные русла, рисовые поля и дренажные каналы — оказывается затопленной, вследствие чего животные перемещаются в поисках сухих укрытий", — сообщили РИА Новости в Управлении по охране природных ресурсов Бали (BKSDA Bali).

В ведомстве подчеркнули, что питоны, как правило, избегают контакта с человеком и не представляют целенаправленной угрозы людям.

"В социальных сетях в настоящее время распространяется видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён крупный питон, плывущий по затопленной улице. Однако на данный момент у BKSDA отсутствует подтверждение того, что данные кадры были сняты на территории Бали и/или во время текущего наводнения. Мы продолжаем проверку происхождения видео", — отметили в службе.

Представители BKSDA рекомендовали местным жителям и иностранным туристам, включая граждан России , соблюдать осторожность в районах подтопления.