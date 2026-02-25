Рейтинг@Mail.ru
Полиция Бали не подтвердила подлинность видео с якобы похищенным украинцем - РИА Новости, 25.02.2026
00:00 25.02.2026
Полиция Бали не подтвердила подлинность видео с якобы похищенным украинцем
Полиция Бали не подтвердила подлинность видео с якобы похищенным украинцем
Полиция Бали не подтвердила подлинность видео с якобы похищенным украинцем
Полиция индонезийского острова Бали пока не подтвердила подлинность распространяемой в соцсетях видеозаписи с якобы похищенным украинцем Игорем Комаровым
в мире
бали
индонезия
игорь комаров
владимир зеленский
бали
индонезия
в мире, бали, индонезия, игорь комаров, владимир зеленский
В мире, Бали, Индонезия, Игорь Комаров, Владимир Зеленский
Полиция Бали не подтвердила подлинность видео с якобы похищенным украинцем

Полиция Бали пока не подтвердила подлинность записи с якобы похищенным украинцем

Сотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали пока не подтвердила подлинность распространяемой в соцсетях видеозаписи с якобы похищенным украинцем Игорем Комаровым, сообщает портал Tribun Bali.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
"Что касается вирусного видео, на котором Игорь Комаров рыдает, утверждая, что у него сломаны ребра и нога, полиция все еще выясняет достоверность записи. Полиция пока не подтвердила, было ли видео записано на Бали или где-либо еще, поскольку следователи все еще изучают источник и первоначальный контекст загрузки", - заявил порталу глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Ариасанди.
Полицейский добавил, что в официальных государственных документах Индонезии жертва числится лишь как "турист".
