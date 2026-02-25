Более 175 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков

Как отметила заммэра, котировочные сессии – это удобный инструмент, чтобы проводить госзакупки. Благодаря этому инструменту заказчики могут покупать качественные товары и услуги по оптимальным ценам, а также эффективно расходовать бюджетные средства.



"В 2025 году на Портале поставщиков заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тысяч котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 миллиарда рублей. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тысяч контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары – по 13 тысяч сделок", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.



На столичном Портале поставщиков сессии проходят в виде мини-аукциона. Во время сессии бизнесмены пошагово снижают начальную цену контракта, которую назначил заказчик. Срок проведения сессии - три, шесть или 24 часа. Победителем становится тот, который предложит наименьшую стоимость.



Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, котировочные сессии полезны не только для заказчиков, но и для поставщиков. Так, последние благодаря мини-аукционам находят новых партнеров и расширяют географию своего сбыта.



"Наиболее активно в мини-аукционах со столицей в этом году участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей. На них пришлось 113,6 тысячи контрактов – 65 процентов от общего числа", – подчеркнул Пуртов.



Портал поставщиков работает уже 13 лет. Он был создан для автоматизации закупок малого объема. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, к платформе добавился 44-й заказчик – Курская область.



Ассортимент портала состоит из более 3,4 миллиона наименований. Предприниматели предлагают различные товары, работы и услуги. Каждый день на платформе заключают свыше 1,5 тысячи контрактов. Сейчас на портале работают более 395 тысяч предпринимателей. Более 90% поставщиков на портале – представители малого и среднего бизнеса. Товары, работы и услуги на площадке приобретают более 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков.