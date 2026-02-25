Рейтинг@Mail.ru
Более 175 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков
09:12 25.02.2026
Более 175 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков
Более 175 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков - РИА Новости, 25.02.2026
Более 175 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков
Свыше 175 тысяч котировочных сессий провели в прошлом году на Портале поставщиков, с помощью снижения начальных цен в ходе мини-аукционов столица смогла... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:12:00+03:00
2026-02-25T09:12:00+03:00
мария багреева
москва
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес
москва
мария багреева, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Мария Багреева, Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Твой бизнес
Более 175 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков

Багреева: более 6 млрд руб сэкономили заказчики Москвы на котировочных сессиях

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Свыше 175 тысяч котировочных сессий провели в прошлом году на Портале поставщиков, с помощью снижения начальных цен в ходе мини-аукционов столица смогла сэкономить более 6 миллиардов рублей, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как отметила заммэра, котировочные сессии – это удобный инструмент, чтобы проводить госзакупки. Благодаря этому инструменту заказчики могут покупать качественные товары и услуги по оптимальным ценам, а также эффективно расходовать бюджетные средства.

"В 2025 году на Портале поставщиков заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тысяч котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 миллиарда рублей. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тысяч контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары – по 13 тысяч сделок", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

На столичном Портале поставщиков сессии проходят в виде мини-аукциона. Во время сессии бизнесмены пошагово снижают начальную цену контракта, которую назначил заказчик. Срок проведения сессии - три, шесть или 24 часа. Победителем становится тот, который предложит наименьшую стоимость.

Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, котировочные сессии полезны не только для заказчиков, но и для поставщиков. Так, последние благодаря мини-аукционам находят новых партнеров и расширяют географию своего сбыта.

"Наиболее активно в мини-аукционах со столицей в этом году участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей. На них пришлось 113,6 тысячи контрактов – 65 процентов от общего числа", – подчеркнул Пуртов.

Портал поставщиков работает уже 13 лет. Он был создан для автоматизации закупок малого объема. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, к платформе добавился 44-й заказчик – Курская область.

Ассортимент портала состоит из более 3,4 миллиона наименований. Предприниматели предлагают различные товары, работы и услуги. Каждый день на платформе заключают свыше 1,5 тысячи контрактов. Сейчас на портале работают более 395 тысяч предпринимателей. Более 90% поставщиков на портале – представители малого и среднего бизнеса. Товары, работы и услуги на площадке приобретают более 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков.
В Москве обсудили перспективы развития сферы гостеприимства
13 февраля, 15:05
 
Твой бизнесМария БагрееваМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
